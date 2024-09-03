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3 сентября, 14:47

Пьяный петербуржец закидал машину скорой бутылками из-за отказа в прививке

Пьяный житель Петербурга пришёл в ярость из-за отказа медиков сделать ему прививку от гриппа и принялся швырять бутылки в машину скорой помощи. Теперь его ищут правоохранители. О ситуации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Второго сентября 2024 года в 17:35 в полицию Калининского района поступило сообщение от прохожего о том, что возле станции метро Академическая неизвестный мужчина кидает пустые бутылки в автомобиль скорой медицинской помощи», — указано в публикации ведомства.

Полицейские установили, что неподалёку от дома №9 на проспекте Науки к машине скорой помощи, экипаж которой проводил ежегодную бесплатную вакцинацию от гриппа, подошёл изрядно напившийся мужчина и потребовал его привить. 57-летняя медсестра ответила ему отказом. «Пациент», видимо, очень оскорбился таким пренебрежением к его здоровью и кинулся к мусорке, из которой принялся вытаскивать пустые бутылки и закидывать ими машину медиков. Одним из бросков он разбил лобовое стекло автомобиля, после чего сбежал.

Полиция разыскивает гриппобоязненного хулигана. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Юрий Лысенко
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