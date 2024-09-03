Названы простые способы сохранить здоровье сосудов после 50 лет

После 50 лет риск развития различных заболеваний у людей увеличивается, поэтому так важно тщательно следить за здоровьем. В особенности необходимо уделять много внимания своим сосудам. Чтобы сохранить их в хорошем состоянии, не надо делать чего-то сверхъестественного и пичкать себя дорогими лекарствами, достаточно соблюдать ряд простых рекомендаций, рассказала «Вечерней Москве» врач-кардиолог Алина Шарина.

Специалист заявила, что уменьшить риск возникновения инфаркта и инсульта поможет отказ от вредных привычек: курения и алкоголя. Кроме того, следует есть не больше 5 граммов соли в день. Из-за этого продукта может страдать сердечно-сосудистая система.

«Помимо этого, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров, отдавая предпочтение полезным жирам из рыбы, оливкового масла и орехов», — рассказала доктор.

Регулярная физическая активность способствует улучшению кровообращения и укреплению сосудистой стенки, а также снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Врач порекомендовала взрослым умеренные нагрузки в течение 150-300 минут в неделю или высокой интенсивности в течение 75-150 минут в неделю.

Крайне важен и режим сна, добавила Шарина. Качественный отдых поможет организму восстановиться и снизит уровень стресса. Избежать возникновения болезни поможет медицинский осмотр и диспансеризация.