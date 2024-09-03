Беглого экс-мэра Магаса задержали в Чечне

Сотрудники полиции в Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Представители ведомства уточнили, что в 2023 году бывший чиновник заключал с подрядчиком договор. В этом документе до небес были вздёрнуты цены на ремонт и замену электросетей в Магасе. В результате аферы из городской казны пропало почти два миллиона рублей.

Провернув дельце, мэр покинул свой пост и поспешил откланяться из Ингушетии. Спустя некоторое время правоохранители собрали доказательства, завели на Аушева уголовное дело и объявили его в федеральный розыск.