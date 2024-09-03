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3 сентября, 14:00

Беглого экс-мэра Магаса задержали в Чечне

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева

Сотрудники полиции в Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Представители ведомства уточнили, что в 2023 году бывший чиновник заключал с подрядчиком договор. В этом документе до небес были вздёрнуты цены на ремонт и замену электросетей в Магасе. В результате аферы из городской казны пропало почти два миллиона рублей.

Провернув дельце, мэр покинул свой пост и поспешил откланяться из Ингушетии. Спустя некоторое время правоохранители собрали доказательства, завели на Аушева уголовное дело и объявили его в федеральный розыск.

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Ранее в Республике Коми арестовали мэра города Инта Владимира Киселёва по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2022 году он организовал аукцион на муниципальные контракты по ремонту дороги, победитель которого был заранее известен.

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Life.ru

Владимир Озеров
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