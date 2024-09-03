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3 сентября, 14:01

Полностью коррумпирован: В Финляндии ёмко охарактеризовали суть режима Зеленского

Эксперт Малинен: Борьбу за выживание на Украине ведёт только режим Зеленского

На Украине за своё выживание борется только коррумпированный режим Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен.

«На Украине единственный, кто борется за своё выживание — это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского»,написал он на личной странице в социальной сети X.

Военный эксперт разгадал главный замысел «попрошаек» Зеленского в США
Военный эксперт разгадал главный замысел «попрошаек» Зеленского в США

Ранее в британской прессе заявили, что визит Зеленского в Штаты, запланированный на будущую неделю, станет для главы киевского режима последней возможностью уговорить американского лидера Джо Байдена разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием по территории России. По мнению авторов публикации, в Киеве крайне раздражены отказом Вашингтона дать зелёный свет на удары по РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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