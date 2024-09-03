На Украине за своё выживание борется только коррумпированный режим Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен.

«На Украине единственный, кто борется за своё выживание — это теперь уже полностью коррумпированный режим Владимира Зеленского», — написал он на личной странице в социальной сети X.