Упавший деревянный брус насмерть придавил рабочего на стройке в Москве
В Москве мужчина погиб из-за упавшего на него со строительных лесов бруса
Стройка, с которой сорвался брус. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
На стройке в Москве по улице Донецкая мужчина погиб после того, как на него с большой высоты упал деревянный брус. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«На строительном объекте на ул. Донецкая на рабочего коммерческой организации с высоты упал деревянный брус. От полученных травм мужчина 1977 г.р. погиб на месте», — говорится в публикации.
Тот самый брус. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура столицы контролирует ход расследования.
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