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Регион
3 сентября, 14:38

Упавший деревянный брус насмерть придавил рабочего на стройке в Москве

В Москве мужчина погиб из-за упавшего на него со строительных лесов бруса

Стройка, с которой сорвался брус. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Стройка, с которой сорвался брус. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На стройке в Москве по улице Донецкая мужчина погиб после того, как на него с большой высоты упал деревянный брус. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на ул. Донецкая на рабочего коммерческой организации с высоты упал деревянный брус. От полученных травм мужчина 1977 г.р. погиб на месте», — говорится в публикации.

Тот самый брус. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тот самый брус. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура столицы контролирует ход расследования.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой трагедии в Петербурге. 31 августа стало известно, что в Северной столице сидевший в зоне фуд-корта на Крестовском острове 48-летний мужчина погиб из-за дерева, которое на него уронил разбушевавшийся ветер. У пострадавшего была сломана шея, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи 40 минут старались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно — он умер.

Юрий Лысенко
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