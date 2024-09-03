Упавший деревянный брус насмерть придавил рабочего на стройке в Москве

На стройке в Москве по улице Донецкая мужчина погиб после того, как на него с большой высоты упал деревянный брус. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на ул. Донецкая на рабочего коммерческой организации с высоты упал деревянный брус. От полученных травм мужчина 1977 г.р. погиб на месте», — говорится в публикации.

Тот самый брус. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Прокуратура столицы контролирует ход расследования.