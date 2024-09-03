Сергей Ташуев вновь возглавил ФК «Ахмат» после годичного перерыва 3 сентября, 14:43 Сергей Ташуев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

В грозненском футбольном клубе «Ахмат» снова главным тренером станет Сергей Ташуев, соглашение с которым подписано на два года, рассказали в пресс-службе команды. Его предшественник Магомед Адиев покинул должность 1 сентября.

«Добро пожаловать домой, Сергей Абуезидович!» — тепло поприветствовали наставника в руководстве клуба.

Ташуев стоял во главе «Ахмата» с сентября 2022 года по август 2023 года. В этот период ФК стал пятым в турнирной таблице чемпионата РФ. Тренер покинул клуб по семейным обстоятельствам, детали не разглашались. До апреля этого года Ташуев тренировал воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что новым тренером «Факела» после Ташуева стал бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко. В тренерский штаб команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

Авторы Татьяна Миссуми