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Сергей Ташуев вновь возглавил ФК «Ахмат» после годичного перерыва

3 сентября, 14:43
Сергей Ташуев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Сергей Ташуев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

В грозненском футбольном клубе «Ахмат» снова главным тренером станет Сергей Ташуев, соглашение с которым подписано на два года, рассказали в пресс-службе команды. Его предшественник Магомед Адиев покинул должность 1 сентября.

«Добро пожаловать домой, Сергей Абуезидович!» — тепло поприветствовали наставника в руководстве клуба.

Ташуев стоял во главе «Ахмата» с сентября 2022 года по август 2023 года. В этот период ФК стал пятым в турнирной таблице чемпионата РФ. Тренер покинул клуб по семейным обстоятельствам, детали не разглашались. До апреля этого года Ташуев тренировал воронежский «Факел».

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Ранее сообщалось, что новым тренером «Факела» после Ташуева стал бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко. В тренерский штаб команды вернулся Валерий Климов, который присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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