В СК заявили о росте уровня преступности среди мигрантов в России

Почти 24 тысячи преступлений совершили иностранцы на территории России за этот год, число тяжких выросло на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе Следственном комитете по итогам оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершённых приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935)», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за этот год втрое увеличилось число преступлений, которые находились на территории России нелегально. Уточняется, что за 2024 на 69% возросло число криминальных проявлений трудовых мигрантов. Кроме того, на совещании добавили, что в последнее время приезжие демонстрируют агрессию к россиянам, в частности, к участникам Специальной военной операции и сотрудникам полиции.

Бастрыкин отметил, что подобные инциденты случаются при попустительстве ответственных должностных лиц в сфере миграции. По его словам, необходимо взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов по вопросам введения ограничений и запретов на привлечение приезжих к отдельным видам занятости.