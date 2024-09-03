Врач раскрыла, что такое географический язык и как он связан с сифилисом

Появление пятен на языке, похожих на континенты, может быть тревожным сигналом и свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом заявила URA.RU врач-терапевт Полина Лепилова.

«Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты», — пояснила доктор.

Так называемый географический язык может быть симптомом инфекционных заболеваний, например, гриппа, а также сифилиса и глистных инвазий. Кроме того, он появляется при ряде нарушений работы ЖКТ. Вместе с пятнами могут быть покалывания, изменения вкуса и дикции. При появлении пятен и неприятных ощущений следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение. В некоторых случаях медик может назначить специальную диету, антисептические полоскания или обезболивающие средства.