Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:53

Врач раскрыла, что такое географический язык и как он связан с сифилисом

Врач Лепилова: Географический язык может быть симптомом сифилиса

Появление пятен на языке, похожих на континенты, может быть тревожным сигналом и свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом заявила URA.RU врач-терапевт Полина Лепилова.

«Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты», — пояснила доктор.

Назван единственный сценарий, при котором бывшая жена Аршавина могла подцепить сифилис у косметолога
Назван единственный сценарий, при котором бывшая жена Аршавина могла подцепить сифилис у косметолога

Так называемый географический язык может быть симптомом инфекционных заболеваний, например, гриппа, а также сифилиса и глистных инвазий. Кроме того, он появляется при ряде нарушений работы ЖКТ. Вместе с пятнами могут быть покалывания, изменения вкуса и дикции. При появлении пятен и неприятных ощущений следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение. В некоторых случаях медик может назначить специальную диету, антисептические полоскания или обезболивающие средства.

Ранее Life.ru рассказывал, что сифилис можно подхватить даже через поцелуи. Первыми признаками венерического заболевания являются язвочки и шанкры в ротовой полости и на теле. Затем на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела появляется сыпь, могут набухнуть лимфоузлы. Самостоятельно сифилис не вылечить, поэтому важно обратиться в кожно-венерологический диспансер.

Обложка ©

freepik/asierromero

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров