Врач раскрыла, что такое географический язык и как он связан с сифилисом
Врач Лепилова: Географический язык может быть симптомом сифилиса
Появление пятен на языке, похожих на континенты, может быть тревожным сигналом и свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом заявила URA.RU врач-терапевт Полина Лепилова.
«Географический язык — это симптом, для которого характерно выраженное отторжение ткани слизистой оболочки языка, что приводит к образованию на его поверхности пятен различной формы и размера, внешне напоминающие континенты географической карты», — пояснила доктор.
Так называемый географический язык может быть симптомом инфекционных заболеваний, например, гриппа, а также сифилиса и глистных инвазий. Кроме того, он появляется при ряде нарушений работы ЖКТ. Вместе с пятнами могут быть покалывания, изменения вкуса и дикции. При появлении пятен и неприятных ощущений следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение. В некоторых случаях медик может назначить специальную диету, антисептические полоскания или обезболивающие средства.
Ранее Life.ru рассказывал, что сифилис можно подхватить даже через поцелуи. Первыми признаками венерического заболевания являются язвочки и шанкры в ротовой полости и на теле. Затем на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела появляется сыпь, могут набухнуть лимфоузлы. Самостоятельно сифилис не вылечить, поэтому важно обратиться в кожно-венерологический диспансер.