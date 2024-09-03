Столичный СК подтвердил информацию Life.ru о причинах обысков в Сахарове

Двое сотрудников спецприёмника для мигрантов в Сахарове предлагали «постояльцам» ускорить их отъезд домой за определённую плату. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Задержанные сотрудники спецприёмника для мигрантов в Сахарове предлагали мигрантам заплатить взятку на несуществующие услуги. Видео © Telegram / Столичный СК

«СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказано в публикации.

Согласно данным следствия, до 7 августа текущего года обвиняемые, находясь при исполнении, обманули нескольких иностранных граждан, заявив, что могут принять решение о сокращении их срока пребывания в нашей стране перед высылкой. Пообещав поспособствовать их отправке на родину, сотрудники получили от мигрантов взятку в размере как минимум 80 тысяч рублей, никак при этом, разумеется, не повлияв на длительность их пребывания в России.