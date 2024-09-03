Прокуратура уточнила количество пострадавших от загадочной инфекции в КБР

Более 200 человек пострадали от вспышки кишечной инфекции в городе Баксане (Кабардино-Балкария). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту регистрации острых кишечных инфекций неясной этиологии в городе Баксане. Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы — 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сейчас на стационарном лечении находятся 70 человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой», — уточнили в ведомстве.