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4 сентября, 00:08

Батареи уже не те: Техэксперт разбил миф о необходимости полностью разряжать смартфон

Техэксперт Казаков: Срок службы батарей смартфонов снижается при полной разрядке

Батареи смартфонов подвергаются стрессу, если разряжать их до 0%. Сохранение этого мифа является большой ошибкой, которая в некоторых случаях может привести к возгоранию, объяснил «Газете.ru» технический эксперт Илья Казаков.

Специалист подчеркнул, что сейчас в современных устройствах встроены литий-ионные аккумуляторы, а не никелевые, как было раньше. Поэтому чтобы увеличить срок службы батареи, заряд следует держать в пределах от 20 до 80%. Разрядка до 0% грозит телефону проблемами.

«Если оставить телефон в таком состоянии, в конечном итоге напряжение упадет настолько низко, что внутри аккумулятора начнутся химические изменения. В какой-то момент в нём могут образоваться внутренние медные дендриты, которые при следующей зарядке аккумулятора будут действовать как частичное короткое замыкание, что может даже привести к возгоранию», — предупредил специалист.

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Казаков предупредил, что регулярная разрядка телефона до 0% сократит срок службы аккумулятора и снизит его общую ёмкость. В результате придётся заряжать устройство чаще и его будет хватать всего на несколько часов работы, заключил эксперт.

Также россиянам рассказали, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на ночь. После того как АКБ заряжается до 100%, телефон переходит в обычный режим работы и перестаёт принимать заряд. При уменьшении заряда хотя бы на один процент зарядка снова начинает работать — и аккумулятор подвергается дополнительному износу благодаря так называемой дозарядке.

Обложка ©

freepik/pvproductions

Алёна Зиновьева
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