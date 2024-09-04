Батареи уже не те: Техэксперт разбил миф о необходимости полностью разряжать смартфон

Батареи смартфонов подвергаются стрессу, если разряжать их до 0%. Сохранение этого мифа является большой ошибкой, которая в некоторых случаях может привести к возгоранию, объяснил «Газете.ru» технический эксперт Илья Казаков.

Специалист подчеркнул, что сейчас в современных устройствах встроены литий-ионные аккумуляторы, а не никелевые, как было раньше. Поэтому чтобы увеличить срок службы батареи, заряд следует держать в пределах от 20 до 80%. Разрядка до 0% грозит телефону проблемами.

«Если оставить телефон в таком состоянии, в конечном итоге напряжение упадет настолько низко, что внутри аккумулятора начнутся химические изменения. В какой-то момент в нём могут образоваться внутренние медные дендриты, которые при следующей зарядке аккумулятора будут действовать как частичное короткое замыкание, что может даже привести к возгоранию», — предупредил специалист.

Казаков предупредил, что регулярная разрядка телефона до 0% сократит срок службы аккумулятора и снизит его общую ёмкость. В результате придётся заряжать устройство чаще и его будет хватать всего на несколько часов работы, заключил эксперт.