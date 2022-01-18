Пожиратели энергии: Эксперты назвали 9 ошибок, незаметно убивающих аккумулятор телефона Заметить отклонения почти невозможно, но если вовремя не среагировать, аккумулятор придётся менять ещё до того, как на устройство закончится срок гарантии. 17 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Зарядка для аккумулятора Android и iPhone может быть опасна

Многие пользователи современных телефонов не знают, но одной из самых опасных вещей для аккумулятора смартфона является его зарядное устройство. Полный цикл зарядки, который напрямую влияет на ресурс аккумулятора, отсчитывается от 0 процентов до 100. Большинство зарядных устройств комплектуется вилками на 1 ампер, что позволяет проводить мягкую для устройства, но медленную для пользователя зарядку гаджета. Однако использование нестандартных блоков на 20–30 или более Ватт провоцирует ускоренный износ гаджета — аккумулятор заряжается слишком быстро, а первым признаком этого может служить сильный нагрев. Эксперты рекомендуют использовать только оригинальные зарядные устройства или подключать смартфоны к компьютеру или ноутбуку. Тогда зарядка гарантированно будет проводиться по правилам.

Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

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Перед сном каждый человек обычно совершает три действия: умывается и чистит зубы, принимает душ и ставит гаджет на зарядку. Но мало кто знает, что именно в ночи износ аккумулятора может ускориться в разы. В нулевых, когда в России появились первые телефоны, кто-то распространил миф о том, что оставлять телефон на зарядке на ночь нельзя из-за опасности взрыва. Постоянная зарядка на протяжении нескольких часов — это стресс для аккумулятора. После того как АКБ заряжается до 100 процентов, телефон переходит в обычный режим работы и перестаёт принимать заряд. При уменьшении заряда хотя бы на один процент зарядка снова начинает работать — и аккумулятор, уже получивший "бытовой" стресс от электричества, подвергается дополнительному износу благодаря так называемой дозарядке. Регулировать получение электричества на кнопочных телефонах нельзя, а вот гаджеты под управлением Android и iOS можно защитить от перезаряда. Достаточно настроить оптимизированную зарядку — к примеру, если ложиться спать в одно и то же время, можно настроить получение минимально необходимой энергии с 23 часов вечера до 6–7 утра.

Замена аккумулятора на ровном месте

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Одной из самых частых причин выхода аккумуляторов из строя является нарушение температурного режима. Смартфон давно стал частью жизни современного человека — его используют как навигатор в машине, для заказа еды и услуг, просмотра сериалов или контроля за выполнением домашнего задания детей. Проблема в том, что если перегреть аккумулятор или, наоборот, заморозить его вместе с телефоном, то, скорее всего, АКБ придётся менять. По некоторым данным, литийионные аккумуляторы после нескольких "циклов перегрева" или заморозки — например, если забыть устройство на пляже или в машине зимой, — может потерять от 5 до 15 процентов ёмкости. Первый признак того, что это произошло, — устройство стало заряжаться медленнее, а разряжаться быстрее. Если такое случилось, то со временем потеря ёмкости от старения и (практически) ежедневной зарядки может составить от 10 до 20 процентов в год, а в случае частого использования (например, если это планшет, с которым играет ребёнок) менять аккумулятор придётся уже через год.

Почему нельзя использовать телефон на зарядке

Эта проблема вытекает из современных потребностей обычного человека — пока телефон заряжается, можно успеть посмотреть серию любимого сериала, написать сообщение по работе или просто поиграть. Проблема в том, что мессенджеры, видеоплееры и особенно игры серьёзно нагружают весь смартфон. Помимо процессора, который быстро нагревается до температуры в 40 и более градусов, дополнительная нагрузка приходится на аккумулятор. Поскольку никакого активного охлаждения в смартфонах нет, устройство подвергается дополнительному стрессу. Всё это негативно влияет на ресурс аккумулятора — владельцы сервисных центров по ремонту гаджетов утверждают, что если постоянно давать телефон для игры детям или играть самостоятельно, то ресурс АКБ всего за год может снизиться на 5–10 процентов.

Почему нельзя разряжать аккумулятор полностью

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Неизвестно, когда появился популярный миф о том, что для увеличения срока службы аккумулятора важно разряжать его полностью каждый раз, но именно он принёс значительную часть прибыли сервисным центрам и компаниям по ремонту электроники. Специалисты по ремонту телефонов и ноутбуков отмечают, что одной полной разрядки аккумулятора достаточно, чтобы повредить микроскопические частицы внутри блока и потерять от одного до трёх процентов ёмкости заряда. Проблема в том, что отсутствие минимального запаса электричества приводит к "высыханию" элементов питания. Если после полной разрядки зарядить аккумулятор до максимального уровня, то блоки всё равно будут деформированы и уровень заряда будет далёк от заводского. Минимальным уровнем заряда, при котором устройство нужно подключить к сети, считается показатель в 20 процентов.

Почему аккумулятор вздувается, или Привычка держать телефон при себе

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Одна из вредных привычек современного человека — брать устройство с собой при любом удобном случае. Часто в этом кроются некоторые зависимости, однако если зависимость от гаджета можно проработать со специалистом и решить как незначительную проблему, то с аккумулятором всё немного сложнее. В отличие от фена или другой бытовой электроники, телефон не может убить владельца, принимающего ванну. По статистике, больше половины россиян берут телефоны в ванну и туалет. Именно там на аккумулятор начинает действовать главный враг любого гаджета — влажность.

Современные смартфоны надёжно защищены от попадания влаги — например, iPhone 13 может похвастаться стандартом защиты IP68, который подразумевает, что устройство переживёт погружение на глубину более 1 метра длительностью до 30 минут. Но проблема в том, что даже после просушки есть риск, что устройство не будет работать так, как прежде. Изучить места, в которые проникла влага, можно только после разборки, а если на контактах сохранились остатки влаги, то попытка зарядить гаджет может привести к замыканию и поломке. Некоторые специалисты по ремонту техники говорят о накопительном эффекте влаги в ванной — если годами использовать устройство там, где нет нормальной вентиляции и есть близость к испарениям, то ничего хорошего от работы аккумулятора ждать не стоит: он может вздуться и даже взорваться, такие случаи уже бывали.

Как правильно заряжать телефон

Ещё один коварный враг аккумулятора любой носимой электроники — прерывание цикла электропитания. Проще говоря — частые подключения и отключения устройства от сети. Эксперты по ремонту техники сходятся во мнении, что такие процедуры всего за год могут снизить ёмкость АКБ примерно на 10 процентов. Эксперты по ремонту мобильной электроники утверждают, что нормальный цикл заряда аккумулятора телефона, который минимально влияет на его износ, составляет 30%. Если снять телефон с зарядки раньше и подключить через короткое время снова, сиюминутного эффекта никто не ощутит. Однако если подвергать устройство таким процедурам на постоянной основе, то есть шанс потерять 10–15 процентов ёмкости аккумулятора в первый год владения гаджетом. Алгоритм правильной, почти безвредной для гаджета зарядки таков — подключить устройство на 20% заряда, дождаться заряда на 60–65 процентов, отключить и начать пользоваться. После того как гаджет снова опустошит АКБ, процедуру нужно будет повторить.

Как отключить уведомления

Значительную часть электроэнергии гаджета потребляют графическое ядро и дисплей. Уменьшение яркости до минимального уровня частично снижает разрядку телефона или планшета, но главной проблемы это не решает. Одной из неочевидных проблем автономности устройства давно стали уведомления, подключаемые большинством программ по умолчанию. Если отключить уведомления хотя бы в Telegram или WhatsАpp, есть риск пропустить важное сообщение, но если срочно нужно "выжать" из АКБ дополнительные пару процентов, то лучше перевести устройство в "ночной режим".

Wi-fi и Bluetooth

Мобильный интернет — один из основных источников энергопотребления современного устройства. Он работает параллельно с другими модулями, которые отвечают за обычную связь. Однако чаще всего гаджет используется не только в дороге, но и дома — здесь его подключают к беспроводной сети, а передача данных через сим-карту временно приостанавливается.

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Однако сам модуль почти всегда продолжает работать. Проверить, какие службы включены в данный момент, можно через центр уведомлений. Если активны три из четырёх, то аккумулятор используется устройством "в режиме форсажа" и долгой работы от аккумулятора ждать не стоит.

Авторы Евгений Жуков