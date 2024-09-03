В Анапе задержан один из трёх участников нападения на туристов из-за девушки 3 сентября, 16:11 Задержанный за нападение на туристов в Анапе. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Анапе полиция задержала мужчину, который был одним из участников нападения на туристов из-за девушки. Ещё двоих подозреваемых доставят в отделение в ближайшее время. Об этом рассказали в МВД по Краснодарскому краю и показали кадры допроса.

Задержанный за нападение на туристов в Анапе. Видео © Telegram / 23 МВД

«Одного участника задержали на улице города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение ещё двоих участников потасовки установлено. Проводятся мероприятия по их задержанию», — уточнили в ведомстве.

Задержанный свою вину не признал. По его словам, он работал рядом с местом инцидента, услышал крики и прибежал, чтобы разнять дерущихся, однако получив удар в спину от одного из туристов, тоже начал размахивать кулаками. Подозреваемый заявил, что не знаком с участниками конфликта, а драться начал в рамках самообороны.

Ранее Life.ru писал, что в Анапе туристов жестоко избила группа местных мужчин. По словам очевидцев, дебоширы пытались познакомиться с девушкой, которая шла вместе со своим молодым человеком. Её отказ привёл нарушителей в бешенство, после чего завязалась драка. Один из туристов был госпитализирован.

Авторы Татьяна Миссуми