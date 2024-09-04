Оператор БПЛА объяснила, почему мужчины побаиваются женщин на фронте

Оператор БПЛА с позывным Феникс рассказала, как мужчины на специальной военной операции относятся к женщинам. По её словам, солдаты всегда проявляют уважение и даже порой угощают шоколадками, но у некоторых включается страх из серии «женщина за рулём». Её слова приводит РИА «ФедералПресс».

Военнослужащая пояснила, что опасения у сослуживцев мужского пола возникают во время совместной работы в подразделении. Однако Феникс напомнила, что в России есть примеры, когда женщины осваивали мужские, на первый взгляд, профессии: летали в космос и становились снайперами. И это у них получалось хорошо.

«Некоторым мужчинам на фронт звонят жены и просят отправить их в Таиланд. Здесь, на фронте, не такие женщины. Здесь вы имеете дело с женщинами, которые пошли на очень большие жертвы, чтобы оказаться здесь, из-за своих серьёзных патриотических мотивов, из-за смелости, силы характера», — подчеркнула Феникс.