Гастроэнтеролог объяснила повальное отравление 230 человек в Кабардино-Балкарии Врач Кашух: Массовое отравление в КБР могло произойти из-за воды или пищи 3 сентября, 17:44 В Кабардино-Балкарии произошло массовое отравление. Обложка © Freepik / snowing

Массовое отравление более двух сотен человек в Кабардино-Балкарии могло быть вызвано серьёзной инфекцией, а скорость распространения свидетельствует о том, что заражение шло через воду или пищу. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Причиной подобных симптомов может быть любая из инфекций, в том числе дизентерия, ротавирусная или норовирусная инфекция. Если заболевание возникло сразу у многих людей, значит, оно либо очень заразное, либо распространяется с водопроводной водой или пищей. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог

Доктор посоветовала всегда помнить об основных мерах профилактики. Так, нужно тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой и перед едой, в пищу использовать только бутилированную или кипячёную воду, ею же ополаскивать фрукты и овощи. В период быстрого распространения болезни следует ограничить посещение заведений общественного питания, отказаться от свежевыжатых соков и напитков со льдом.

Кашух напомнила, что многие кишечные инфекции передаются при тесном бытовом контакте, поэтому, если в семье кто-то заболел, его нужно сразу изолировать: выделить отдельную комнату, свой набор посуды и полотенец. Такие меры помогут замедлить темпы распространения инфекции, подчеркнула медик.

Если заболевание протекает в тяжёлой форме, то может потребоваться госпитализация, продолжила Кашух. Особого внимания при кишечных инфекциях требует обезвоживание, оно может развиться очень быстро, особенно если речь идёт о детях, и привести к серьёзным осложнениям, вплоть до остановки сердца, резюмировала собеседница Life.ru.

Напомним, в Кабардино-Балкарии более 230 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления, два человека попали в реанимацию. Вспышка острой кишечной инфекции неясной этиологии зафиксирована в городе Баксане. Несколько детских садов и школ региона закрылись на карантин. Сейчас в качестве вероятных причин называются либо хлор в водопроводной воде, либо инфекция.

Авторы Андрей Горяничев