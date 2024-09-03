CAS лишил российскую легкоатлетку Томашову выигранного на ОИ-2012 серебра

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о лишении легкоатлетки из России Татьяны Томашовой серебра лондонских Олимпийских игр 2012 года за забег на 1 500 метров. Об этом говорится на сайте суда.

«Десятилетняя дисквалификация Татьяны Томашовой», — указано в публикации.

Решение объяснили многократными нарушениями Томашовой антидопинговых правил в 2012 году, в связи с чем её результаты в период с 21 июня 2012 по 3 января 2015 были отменены. Серебро лондонской Олимпиады она завоевала летом 2012 года.