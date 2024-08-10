CAS отклонил протест США из-за четырёх секунд и вернул бронзу ОИ румынской гимнастке

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию НОК Румынии и Румынской федерации гимнастики, поданную в связи с решением о лишении бронзовой медали Олимпиады в вольных упражнениях атлетки Аны Бэрбосу. Об этом говорится на официальном сайте CAS.

Бэрбосу стала третьей по результатам вольных упражнений, однако позже сборная США опротестовала оценки своей спортсменки Джордан Чайлз, их возражения были приняты и медаль отдали американке, а румынку сместили на четвёртую позицию. Её коллегу по сборной Сабрину Войню сместили на пятое место. Глава НОК Румынии Михай Ковалиу выразил своё возмущение ситуацией и качеством работы судей в вольных упражнениях в направленном Международному олимпийскому комитету письме. По данным румынской стороны, США подали протест на оценку Чайлз на четыре секунды позже лимита.