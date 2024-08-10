CAS отклонил протест США из-за четырёх секунд и вернул бронзу ОИ румынской гимнастке
CAS отобрал бронзу Игр у гимнастки из США, вернув медаль румынке Бэрбосу
Румынская гимнастка Ана Бэрбосу. Обложка © COSR / Cristian Nistor
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию НОК Румынии и Румынской федерации гимнастики, поданную в связи с решением о лишении бронзовой медали Олимпиады в вольных упражнениях атлетки Аны Бэрбосу. Об этом говорится на официальном сайте CAS.
Бэрбосу стала третьей по результатам вольных упражнений, однако позже сборная США опротестовала оценки своей спортсменки Джордан Чайлз, их возражения были приняты и медаль отдали американке, а румынку сместили на четвёртую позицию. Её коллегу по сборной Сабрину Войню сместили на пятое место. Глава НОК Румынии Михай Ковалиу выразил своё возмущение ситуацией и качеством работы судей в вольных упражнениях в направленном Международному олимпийскому комитету письме. По данным румынской стороны, США подали протест на оценку Чайлз на четыре секунды позже лимита.
"Заявление, поданное Румынской федерацией гимнастики и Аной-Марией Бэрбосу 6 августа, частично удовлетворено. Первоначальная оценка 13,666 балла, полученная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, будет восстановлена. Международная федерация гимнастики должна определить итоговое положение в финале женских вольных упражнений и присудить медали в соответствии с вышеуказанным решением", — указано в ответе CAS.
Ранее Life.ru сообщал, что в МОК "частично согласились" с критикой организации парижских Олимпийских игр и сказали, что кое-что вышло не так идеально, как хотелось бы. Однако в целом ответственный за это чиновник комитета считает, что Игры были проведены на высоком уровне, разве что с началом состязаний выявились "шероховатости", потребовавшие "корректировок". За этими эвфемизмами не вполне ясно, имелась ли в виду кишечная палочка в Сене, массово косившая спортсменов, стухшая рыба с червями для участников состязаний, ради которой нужно было выстоять 30 минут в очереди, или же неоднократные кражи имущества гостей французской столицы.