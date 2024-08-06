Сборную Индонезии по бадминтону обчистили в Париже на круглую сумму

В сообщении агентства сказано, что сумка принадлежала менеджеру национальной команды Арманду Дармаджи, помимо денег в ней были его кредитка и паспорт. Кражу обнаружили во время починки автомобильного колеса, потерпевший уже заявил о случившемся в индонезийское посольство и полиции, но вора до сих пор не поймали.

Поток нелицеприятных для французской столицы новостей с Олимпиады не иссякает. Ранее мы писали о том, что британский пловец и трёхкратный чемпион ОИ Адам Пити пожаловался, что ему приходится по полчаса стоять в очереди за едой, которая иногда может оказаться тухлой. По его словам, люди рассказывали ему о том, что им попадалась рыба с червями. А вот вам ещё пример: другой пловец и олимпийский чемпион из Италии Томас Чеккон был замечен "бомжующим" на парижской улице. До этого атлет сетовал на отсутствие кондиционеров в домиках в Олимпийской деревне. Видимо, там было настолько душно, что он предпочёл жить в сквере.