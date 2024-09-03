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Регион
3 сентября, 17:33

Путин предложил региональному парламенту троих кандидатов на пост главы КБР

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил парламенту Кабардино-Балкарии трёх кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщает региональный парламент.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин внёс в парламент КБР кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарской Республики», — указано в публикации.

Так, глава государства предложил гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ИЛАР» и депутата парламента КБР Алексея Войтова, главу республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяса Шаваева.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Путин прибыл Кабардино-Балкарию 20 августа и посетил одно из садоводческих хозяйств Урванского района. Главе государства продемонстрировали развивающиеся аграрные предприятия. До этого президент был в регионе в 2019 году.

Юрий Лысенко
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