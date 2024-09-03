Путин предложил региональному парламенту троих кандидатов на пост главы КБР

Президент РФ Владимир Путин предложил парламенту Кабардино-Балкарии трёх кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщает региональный парламент.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин внёс в парламент КБР кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарской Республики», — указано в публикации.

Так, глава государства предложил гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ИЛАР» и депутата парламента КБР Алексея Войтова, главу республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяса Шаваева.