Путин предложил региональному парламенту троих кандидатов на пост главы КБР
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил парламенту Кабардино-Балкарии трёх кандидатов на пост главы республики. Об этом сообщает региональный парламент.
«Президент Российской Федерации В.В. Путин внёс в парламент КБР кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарской Республики», — указано в публикации.
Так, глава государства предложил гендиректора общества с ограниченной ответственностью «ИЛАР» и депутата парламента КБР Алексея Войтова, главу республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяса Шаваева.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Путин прибыл Кабардино-Балкарию 20 августа и посетил одно из садоводческих хозяйств Урванского района. Главе государства продемонстрировали развивающиеся аграрные предприятия. До этого президент был в регионе в 2019 году.