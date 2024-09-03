«Мне больше нельзя заходить в толпы»: Байдену запретили приближаться к людям

Секретная служба США запретила президенту страны Джо Байдену приближаться к скоплениям людей из соображений безопасности. Об этом заявил сам политик во время общения с прессой.

«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого <...> поскольку они утверждают, что это слишком опасно», — объяснил Байден.

Заявление Байдена вызывает вопросы, в первую очередь потому, что президента такой влиятельной страны как США и так должны были охранять от больших толп, в которых может скрываться кто угодно с любыми намерениями. Возможно, такие меры были приняты после июльского покушения на экс-главу Штатов Дональда Трампа, во время которого действия Секретной службы были не вполне профессиональны, что едва не стоило республиканцу жизни.