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3 сентября, 17:54

«Мне больше нельзя заходить в толпы»: Байдену запретили приближаться к людям

Секретная служба запретила Байдену приближаться к скоплениям людей

Секретная служба США запретила президенту страны Джо Байдену приближаться к скоплениям людей из соображений безопасности. Об этом заявил сам политик во время общения с прессой.

«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого <...> поскольку они утверждают, что это слишком опасно», — объяснил Байден.

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Заявление Байдена вызывает вопросы, в первую очередь потому, что президента такой влиятельной страны как США и так должны были охранять от больших толп, в которых может скрываться кто угодно с любыми намерениями. Возможно, такие меры были приняты после июльского покушения на экс-главу Штатов Дональда Трампа, во время которого действия Секретной службы были не вполне профессиональны, что едва не стоило республиканцу жизни.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Юрий Лысенко
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