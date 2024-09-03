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3 сентября, 19:11

Для помогающих жителям Курской области волонтёров разработают знак отличия

Для добровольцев, оказывающих помощь жителям Курской области, создадут специальный знак отличия. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сейчас у нас действует единый центр для всех участников этой работы. Координирует направление мой советник по информатизации Иван Петрин. Поручил учесть вклад каждого, а наиболее отличившихся представить к награждению грамотой и специальным знаком отличия, который будет разработан в ближайшее время», — говорится в его посте.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как волонтёры, рискуя жизнью, помогают выводить из опасной зоны жителей населённых пунктов Курской области. Только за последние дни августа отважные добровольцы вывезли более 400 человек в безопасность, эвакуируя также и домашних животных, и всё это в условиях, когда в любую минуту сверху может упасть украинских снаряд или спикировать дрон.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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