Для помогающих жителям Курской области волонтёров разработают знак отличия

Для добровольцев, оказывающих помощь жителям Курской области, создадут специальный знак отличия. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сейчас у нас действует единый центр для всех участников этой работы. Координирует направление мой советник по информатизации Иван Петрин. Поручил учесть вклад каждого, а наиболее отличившихся представить к награждению грамотой и специальным знаком отличия, который будет разработан в ближайшее время», — говорится в его посте.