Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 19:30

Лавров указал Токио на отсутствие покаяний за агрессию против СССР

Лавров: Япония не покаялась за агрессию против СССР и фальсифицирует историю

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Токио сознательно фальсифицирует историю Второй мировой войны, позволяя себе нелепые обвинения в адрес Советского Союза. При этом Страна восходящего солнца ни разу не извинилась за агрессию против СССР и других государств, а также за тесное союзничество с нацистской Германией и фашистской Италией. Соответствующее заявление в обращении к участникам заседания по случаю 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», — акцентировал внимание министр.

В завершение Лавров напомнил, что именно Советская армия внесла решающий вклад в разгром японского милитаризма. Спустя десятки лет подвиг РККА повторяют российские дипломаты, которые ведут военно-мемориальную и просветительскую работу, не позволяя Токио переписать историю и вычеркнуть с её страниц свои преступления.

ФСБ раскрыла шокирующие детали о применении биооружия Японией в боях на Халхин-Голе
ФСБ раскрыла шокирующие детали о применении биооружия Японией в боях на Халхин-Голе

А тем временем Япония продолжает следовать по стопам недальновидных предков и вновь повышает градус эскалации у границ России. Не за горами возможное размывание безъядерного статуса Страны восходящего солнца.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Япония
  • ссср
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров