Лавров указал Токио на отсутствие покаяний за агрессию против СССР

Токио сознательно фальсифицирует историю Второй мировой войны, позволяя себе нелепые обвинения в адрес Советского Союза. При этом Страна восходящего солнца ни разу не извинилась за агрессию против СССР и других государств, а также за тесное союзничество с нацистской Германией и фашистской Италией. Соответствующее заявление в обращении к участникам заседания по случаю 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Одновременно японские власти сознательно замалчивают американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вместо этого в ходе ежегодных мемориальных церемоний в этих городах делаются кощунственные заявления, будто бы от России исходит угроза применения ядерного оружия», — акцентировал внимание министр.

В завершение Лавров напомнил, что именно Советская армия внесла решающий вклад в разгром японского милитаризма. Спустя десятки лет подвиг РККА повторяют российские дипломаты, которые ведут военно-мемориальную и просветительскую работу, не позволяя Токио переписать историю и вычеркнуть с её страниц свои преступления.