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3 сентября, 21:51

Туристка сделала селфи в горах и едва не распрощалась с жизнью

Туристка упала с 12-метровой скалы при попытке сделать селфи в Приэльбрусье

Туристка оказалась на волоске от смерти из-за попытки сделать селфи вблизи водопада Чучухур в Приэльбрусье. 36-летняя женщина сорвалась с 12-метровой скалы и чудом осталась жива, сообщили в МЧС России.

Для спасения неаккуратной любительницы активного отдыха на место инцидента прибыли сотрудники Домбайского подразделения Карачаево-Черкесского поискового отряда. Они водрузили туристку на носилки и доставили в больницу.

«Спасатели оказали женщине необходимую помощь и на носилках спустили в посёлок Домбай. Там передали врачам», — добавили в министерстве.

Эвакуация пострадавшей. Видео © Telegram / МЧС России

В МЧС назвали правила безопасной фотографии ко Дню селфи и показали, как надо делать "себяшку"
В МЧС назвали правила безопасной фотографии ко Дню селфи и показали, как надо делать "себяшку"

Схожий инцидент месяцем ранее произошёл в горах Мурманской области. Участница тургруппы попыталась сделать селфи вблизи водопада Девичьи Косы и чуть не сорвалась со склона. От падения любительницу красивых снимков спас мужчина, который упал вниз вместо неё.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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