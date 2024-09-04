Туристка сделала селфи в горах и едва не распрощалась с жизнью

Туристка оказалась на волоске от смерти из-за попытки сделать селфи вблизи водопада Чучухур в Приэльбрусье. 36-летняя женщина сорвалась с 12-метровой скалы и чудом осталась жива, сообщили в МЧС России.

Для спасения неаккуратной любительницы активного отдыха на место инцидента прибыли сотрудники Домбайского подразделения Карачаево-Черкесского поискового отряда. Они водрузили туристку на носилки и доставили в больницу.

«Спасатели оказали женщине необходимую помощь и на носилках спустили в посёлок Домбай. Там передали врачам», — добавили в министерстве.

Эвакуация пострадавшей. Видео © Telegram / МЧС России