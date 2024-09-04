Туристка сделала селфи в горах и едва не распрощалась с жизнью
Туристка упала с 12-метровой скалы при попытке сделать селфи в Приэльбрусье
Туристка оказалась на волоске от смерти из-за попытки сделать селфи вблизи водопада Чучухур в Приэльбрусье. 36-летняя женщина сорвалась с 12-метровой скалы и чудом осталась жива, сообщили в МЧС России.
Для спасения неаккуратной любительницы активного отдыха на место инцидента прибыли сотрудники Домбайского подразделения Карачаево-Черкесского поискового отряда. Они водрузили туристку на носилки и доставили в больницу.
«Спасатели оказали женщине необходимую помощь и на носилках спустили в посёлок Домбай. Там передали врачам», — добавили в министерстве.
Эвакуация пострадавшей. Видео © Telegram / МЧС России
Схожий инцидент месяцем ранее произошёл в горах Мурманской области. Участница тургруппы попыталась сделать селфи вблизи водопада Девичьи Косы и чуть не сорвалась со склона. От падения любительницу красивых снимков спас мужчина, который упал вниз вместо неё.
Кадр видео Telegram / МЧС России