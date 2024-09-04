Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина во время недавней поездки в Туву

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в последний раз не сопровождал президента Владимира Путина в поездке в Туву из-за иной сферы деятельности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Республика является малой Родиной главы Совета. Представитель Кремля отметил, что Шойгу не всегда посещал регион с главой государства.

«Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — сказал Песков.