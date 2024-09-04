Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина во время недавней поездки в Туву
Песков: В обязанности Шойгу не входит сопровождение Путина в Туве
Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в последний раз не сопровождал президента Владимира Путина в поездке в Туву из-за иной сферы деятельности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Республика является малой Родиной главы Совета. Представитель Кремля отметил, что Шойгу не всегда посещал регион с главой государства.
«Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — сказал Песков.
Напомним, в первый учебный день глава государства посети Тувы. Президент осмотрел школу № 20 Кызыла имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». В Кызыле президент также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы и встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом.