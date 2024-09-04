Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 06:52

Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина во время недавней поездки в Туву

Песков: В обязанности Шойгу не входит сопровождение Путина в Туве

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей

Владимир Путин и Сергей Шойгу в Туве. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в последний раз не сопровождал президента Владимира Путина в поездке в Туву из-за иной сферы деятельности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Республика является малой Родиной главы Совета. Представитель Кремля отметил, что Шойгу не всегда посещал регион с главой государства.

«Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — сказал Песков.

Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота
Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота

Напомним, в первый учебный день глава государства посети Тувы. Президент осмотрел школу № 20 Кызыла имени Героев Отечества, где провёл открытый урок «Разговор о важном». В Кызыле президент также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы и встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Совбез РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров