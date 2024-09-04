Джонсон призвал Запад помочь Украине «снести» Крымский мост ракетами ATACMS

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада, в том числе США, передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования и помочь «снести» Крымский мост. Об этом экс-глава правительства Соединённого Королевства рассказал в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они позвонили политику от имени известного французского экономиста Жака Аттали.

«Теперь нам следует передать им [ВСУ] ракеты ATACMS… И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — сказал Джонсон, разговор с которым опубликован в телеграм-канале пранкеров.

Он также отметил, что никогда не думал, что переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле приведут к прочному миру.