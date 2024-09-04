Суд в РФ заочно приговорил к пожизненному командира ВСУ за обстрелы Белгородчины

Командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об обстрелах Белгородской области. Данное решение вынес Второй западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в решении суда.

Также Фемида постановила взыскать с офицера четыре миллиона рублей в пользу РФ. Началом отбывания срока будут считать дату поимки Храпача и его экстрадиции в нашу страну.