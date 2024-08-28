Перебравшийся в США экс-владелец банка "Открытие" арестован заочно

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте основателя и экс-бенефициара финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на суд.

Напомним, бывший владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и член правления этой финансовой организации Михаил Назарычев были объявлены в международный розыск. Беляеву вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Наказание, предусмотренное по такому обвинению, составляет до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, подозреваемый в настоящее время проживает за границей под фамилией Вольфсон. В 2024 году он стал фигурантом расследования, связанного с обходом санкций, и даже был арестован в США.