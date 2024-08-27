Лукашенко похвалил Францию за арест Павла Дурова, но с оговоркой
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал осуждать французских властей за арест сооснователя Telegram Павла Дурова. Более того, он назвал их действия правильными.
«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай!», — высказался Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, его цитирует БелТА.
Но белорусский лидер считает неправильными претензии западных коллег к Минску за защиту закона и порядка в стране "такими же методами".
Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. С тех пор бизнесмена допрашивают, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами. Предпринимателя хотят обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Однако по словам Макрона, задержание «ни в коем случае не политическое».