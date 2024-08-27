Лукашенко похвалил Францию за арест Павла Дурова, но с оговоркой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал осуждать французских властей за арест сооснователя Telegram Павла Дурова. Более того, он назвал их действия правильными.

«‎Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай!», — высказался Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, его цитирует БелТА.