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27 августа, 12:24

Лукашенко похвалил Францию за арест Павла Дурова, но с оговоркой

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал осуждать французских властей за арест сооснователя Telegram Павла Дурова. Более того, он назвал их действия правильными.

«‎Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы не Дуровы… Виноватиди отвечай!», — высказался Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, его цитирует БелТА.

Но белорусский лидер считает неправильными претензии западных коллег к Минску за защиту закона и порядка в стране "такими же методами".

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Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. С тех пор бизнесмена допрашивают, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами. Предпринимателя хотят обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Однако по словам Макрона, задержание «ни в коем случае не политическое».

Андрей Бражников
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