«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трёх человек» , — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Напомним, что за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ лишились более 9300 солдат. Также Киев потерял 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобилей, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США.