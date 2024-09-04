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4 сентября, 08:13

Российские морпехи уничтожили очередную украинскую ДРГ в Курской области

В курском приграничье российскими морскими пехотинцами уничтожена украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Об этом сообщил представитель силового ведомства.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трёх человек», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

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Напомним, что за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ лишились более 9300 солдат. Также Киев потерял 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобилей, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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