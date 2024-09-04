Угощают шоколадками: Участница СВО рассказала об отношении мужчин на фронте

В зоне СВО встречаются женщины с сильным характером. Мужчины не делают им непристойных предложений, а, наоборот, обещают защиту, если вдруг кто-то обидит. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала оператор БПЛА с позывным Феникс.

При этом участница специальной военной операции подчеркнула, что мужчины могут угостить шоколадкой, если встречают незнакомую женщину-военную, например в магазине. Однако, по её словам, на фронте ситуация отличается.

«Там кардинально другая ситуация. Тут у мужчин возникают страхи из серии «женщина за рулём». У нас в России есть первая женщина-космонавт, снайперша… У нас примеров немерено», — отметила Феникс.

Защитница Родины пояснила, что иногда мужчинам могут позвонить жёны и попросить отправить их на отдых. Однако у участниц СВО другое мышление. Они идут на фронт из-за патриотических мотивов, смелости, силы и характера, заключила Феникс.