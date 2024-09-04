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4 сентября, 08:25

Угощают шоколадками: Участница СВО рассказала об отношении мужчин на фронте

Участница СВО Феникс: Мужчины на фронте не делают непристойных предложений

В зоне СВО встречаются женщины с сильным характером. Мужчины не делают им непристойных предложений, а, наоборот, обещают защиту, если вдруг кто-то обидит. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала оператор БПЛА с позывным Феникс.

При этом участница специальной военной операции подчеркнула, что мужчины могут угостить шоколадкой, если встречают незнакомую женщину-военную, например в магазине. Однако, по её словам, на фронте ситуация отличается.

«Там кардинально другая ситуация. Тут у мужчин возникают страхи из серии «женщина за рулём». У нас в России есть первая женщина-космонавт, снайперша… У нас примеров немерено», — отметила Феникс.

Защитница Родины пояснила, что иногда мужчинам могут позвонить жёны и попросить отправить их на отдых. Однако у участниц СВО другое мышление. Они идут на фронт из-за патриотических мотивов, смелости, силы и характера, заключила Феникс.

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Ранее участница СВО Алекс рассказала, как выбрала себе позывной и как получила медаль. Девушка-разведчик также раскрыла интересные подробности взаимоотношений с мужчинами на фронте.

Обложка ©

Pixabay / ratucette

Борис Эльфанд
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