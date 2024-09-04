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4 сентября, 08:33

Политолог объяснил людоедские заявления Джонсона про Крымский мост фразой «англичанка гадит»

Политолог Прохоров назвал людоедским призыв Джонсона «снести»Крымский мост

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Frederic Legrand - COMEO

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Frederic Legrand - COMEO

Агрессивная антироссийская позиция экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона не претерпела даже косметических изменений. Так в беседе с Life.ru политолог Валерий Прохоров прокомментировал заявления британского политика о необходимости «снести» Крымский мост.

«Призывы «снести» Керченский мост и поддержка мобилизации в Украине полностью укладываются в контекст его прежних заявлений. По сути, Джонсон лишь озвучил те традиционные для Британии «смыслы», которые отлично отражает выражение «англичанка гадит», — отметил Прохоров.

Пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста Жака Аттали. Выбор собеседника неслучаен, считает политолог. Аттали известен радикальными идеями по регулированию численности населения и контролю над человечеством со стороны «глобального правительства».

«Джонсон, полагая, что говорит с таким же «людоедом», как и он сам, не стеснялся в своих откровениях — как говорится, «рыбак рыбака», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон стал «жертвой» пранкеров Вована и Лексуса. В беседе с ними он призвал «снести» Крымский мост с помощью западных ракет.

Ольга Годуненко
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