Политолог объяснил людоедские заявления Джонсона про Крымский мост фразой «англичанка гадит»

Агрессивная антироссийская позиция экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона не претерпела даже косметических изменений. Так в беседе с Life.ru политолог Валерий Прохоров прокомментировал заявления британского политика о необходимости «снести» Крымский мост.

«Призывы «снести» Керченский мост и поддержка мобилизации в Украине полностью укладываются в контекст его прежних заявлений. По сути, Джонсон лишь озвучил те традиционные для Британии «смыслы», которые отлично отражает выражение «англичанка гадит», — отметил Прохоров.

Пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста Жака Аттали. Выбор собеседника неслучаен, считает политолог. Аттали известен радикальными идеями по регулированию численности населения и контролю над человечеством со стороны «глобального правительства».

«Джонсон, полагая, что говорит с таким же «людоедом», как и он сам, не стеснялся в своих откровениях — как говорится, «рыбак рыбака», — заключил эксперт.