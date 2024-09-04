Отшельницу Агафью Лыкову из Хакасии назвали примером святости

79-летняя Агафья Лыкова, которая уже больше 30 лет живёт одна в глухой тайге в Хакасии, недавно приняла дорогих гостей. Её навестили Глава РПСЦ, митрополит Корнилий. Владыка привёз отшельнице арбуз и виноград, а в качестве угощений получил морковные пироги и свежеиспечённый хлеб.

Агафья — последняя из рода Лыковых. Её отец перевёз старообрядческую семью подальше от цивилизации ещё в 30-е года прошлого века. После смерти всех родственников отшельница вынуждена одна справляться и с природными катаклизмами, и с бытовыми трудностями. Митрополит считает её примером святости.

«Мы часто читаем жития святых, которые жили столетия или тысячелетие назад. А это происходит прямо сейчас – Господь сохраняет и укрепляет её. Чтобы мы прикоснулись к её подвижнической жизни – с постами, трудом, молитвой. Её знают все, весь мир, не только старообрядцы. Она – пример святости, который нам очень-очень нужен для спасения души!» — заявил владыка в интервью kp.ru.

По его словам, отшельница знает, что происходит в мире и молится за всех. Сейчас Агафья ухаживает не только за собой, но и за домашними козами, заготавливает для них сено, а также следит за огородом. Поэтому РПСЦ предоставила ей помощницу на пару недель. Они часто меняются из-за трудных условий жизни в тайге.