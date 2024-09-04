Тяжелобольной пациентке порвали спину в московской клинике после операции за 4 млн рублей

В одной из московских частных клиник тяжелобольной пациентке порвали спину. Как сообщает Mash, врач резко потянула девушку за руку, из-за чего разошёлся 25-сантиметровый шов и началось заражение. Затем у пациентки отказали ноги.

25-сантиметровый шов, который наложили пациентке после операции по исправлению сколиоза. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, жительница Приднестровья по имени Инна прибыла в Москву в сопровождении матери для обследования. Врачи клиники НАКФФ выявили у девушки сколиоз редкой формы, после чего настояли на хирургическом вмешательстве. Стоимость медицинской услуги составила примерно четыре миллиона рублей, которые по субсидии выделили благотворители. Однако после операции у пациентки начались серьёзные осложнения.

Все попытки поставить девушку на ноги оказались тщетными. В один из реабилитационных дней лечащий врач слишком резко потянула её за руку, после чего 25-сантиметровый шов на спине разошёлся, произошло инфицирование раны и у девушки отказали ноги. Было принято решение вызвать скорую и транспортировать Инну в больницу имени Вишневского, где выяснилось, что во время операции хирурги неверно установили металлоконструкцию в спине.

В результате проверки компетентных органов нашли нарушений на 30 страниц. Так, например, сотрудники не оказали помощь пациенту с пневмонией, гастритом и подозрением на рак мочевого пузыря — в итоге он скончался. На клинику завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Тем временем Инна всё ещё не может ходить.