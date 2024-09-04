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4 сентября, 09:28

Бывший муж Нюши развёл москвича, обещая выгодно вложить астрономическую сумму

SHOT: Бывший муж Нюши развёл жителя Москвы на десять миллионов рублей

Игорь Сивов и певица Нюша. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Игорь Сивов и певица Нюша. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов развёл москвича на деньги. Пострадавший заявил, что повёлся на «успешный успех» коуча и потерял почти десять миллионов рублей.

По данным SHOT, в полицию обратился 39-летний Газинур Г. Он рассказал, что знаком с Сивовым ещё с 2010 года и следил за его курсами личностного роста в соцсетях. В 2021 году бывший Нюши стал рассказывать про своего бизнес-партнёра — другого «успешного инвестора» Дениса Фаткуллина, который якобы помогает вкладывать деньги и приумножать свой капитал.

Газинуру сделали предложение — срочно вложиться в займ под фиксированный процент «для финансирования краткосрочных сделок с рекламными аккаунтами». И он согласился. Москвич уверяет, что отдал семь миллионов наличкой водителю Фаткуллина и ещё три миллиона перевёл на счёт Сивого.

Потом мужчина понял, что его развели, и потребовал деньги назад. Но ему вернули только 500 тысяч. Пострадавший уверяет, что Сивов перекинул всю ответственность на Фаткуллина и перестал выходить на связь.

Ранее у общественников уже были вопросы к деятельности Игоря Сивова, который проводит тренинги и ретриты, предлагая «стать творцом своей жизни» за миллион рублей. А в отношении Фаткулина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По такой же схеме он развёл и других жертв — втирался в комьюнити бизнесменов, брал деньги на раскрутку «успешного стартапа» и пропадал с радаров.

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Недавно звезду шоу «Голос. Дети» Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) обманули на сумму более 100 тысяч рублей при покупке билета на выступление канадской группы The Weeknd. Артист перевёл неизвестной даме деньги, после чего та перестала выходить на связь.

Николай Рюмин
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