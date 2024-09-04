Бывший муж Нюши развёл москвича, обещая выгодно вложить астрономическую сумму

Бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов развёл москвича на деньги. Пострадавший заявил, что повёлся на «успешный успех» коуча и потерял почти десять миллионов рублей.

По данным SHOT, в полицию обратился 39-летний Газинур Г. Он рассказал, что знаком с Сивовым ещё с 2010 года и следил за его курсами личностного роста в соцсетях. В 2021 году бывший Нюши стал рассказывать про своего бизнес-партнёра — другого «успешного инвестора» Дениса Фаткуллина, который якобы помогает вкладывать деньги и приумножать свой капитал.

Газинуру сделали предложение — срочно вложиться в займ под фиксированный процент «для финансирования краткосрочных сделок с рекламными аккаунтами». И он согласился. Москвич уверяет, что отдал семь миллионов наличкой водителю Фаткуллина и ещё три миллиона перевёл на счёт Сивого.

Потом мужчина понял, что его развели, и потребовал деньги назад. Но ему вернули только 500 тысяч. Пострадавший уверяет, что Сивов перекинул всю ответственность на Фаткуллина и перестал выходить на связь.

Ранее у общественников уже были вопросы к деятельности Игоря Сивова, который проводит тренинги и ретриты, предлагая «стать творцом своей жизни» за миллион рублей. А в отношении Фаткулина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». По такой же схеме он развёл и других жертв — втирался в комьюнити бизнесменов, брал деньги на раскрутку «успешного стартапа» и пропадал с радаров.