Мошенники развели певца Akmal' на 105 тысяч рублей при покупке билета на концерт The Weeknd
MK.ru: Экс-участника шоу «Голос. Дети» Akmal' обманули на 105 тысяч рублей
Акмаль Ходжаниязов. Обложка © Telegram / akmalthshka
Звезду шоу «Голос. Дети» Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) обманули на сумму более 100 тысяч рублей при покупке билета на концерт канадской группы The Weeknd. Об этом сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, 20-летний артист попытался купить билет на концерт группы The Weeknd, который должен был состояться в октябре этого года в Сиднее. Акмаль обратился в один из тематических телеграм-каналов путешественников. Там на него вышла некая девушка, которая рассказала, что может продать ему билет за 105 тысяч рублей. Певец перевёл незнакомке деньги, после чего та перестала выходить на связь. Акмаль же, поняв, что его развели аферисты, был вынужден обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил под стражей курьершу, забравшую у Ларисы Долиной миллионы. Напомним, певица стала жертвой украинских мошенников, которым она сама продала свою московскую квартиру и ещё 200 миллионов рублей отдала впридачу. Сейчас артистка через суд пытается заполучить назад проданное жилище.