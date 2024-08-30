Мошенники развели певца Akmal' на 105 тысяч рублей при покупке билета на концерт The Weeknd

По данным издания, 20-летний артист попытался купить билет на концерт группы The Weeknd, который должен был состояться в октябре этого года в Сиднее. Акмаль обратился в один из тематических телеграм-каналов путешественников. Там на него вышла некая девушка, которая рассказала, что может продать ему билет за 105 тысяч рублей. Певец перевёл незнакомке деньги, после чего та перестала выходить на связь. Акмаль же, поняв, что его развели аферисты, был вынужден обратиться в полицию.