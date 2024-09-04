Школьница из Курска сочинила трогательный стих, посвящённый детям из приграничья

Школьница из Курска Мелания Козлитина сочинила стихотворение «Без первого звонка». Видео, где девочка читает трогательные строчки, опубликовал телеграм-канал «Патриот Курск». Она посвятила стих детям из приграничных регионов, подвергающихся атакам ВСУ.

«Тревожно и нет нам покоя, от воя сирен каждый час,

Но школа нам двери откроет, и дружно обнимется класс.

Наш первый звонок непременно для нас дошколят зазвучит.

Мы встретимся на переменах, а не укрываясь в ночи.

Мы верим, что наши солдаты границы закроют с собой,

И в школу сбегутся ребята, и в город вернётся покой», — говорится в стихотворении.