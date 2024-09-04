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Регион
4 сентября, 10:34

Школьница из Курска сочинила трогательный стих, посвящённый детям из приграничья

Школьница из Курска Мелания Козлитина сочинила стихотворение «Без первого звонка». Видео, где девочка читает трогательные строчки, опубликовал телеграм-канал «Патриот Курск». Она посвятила стих детям из приграничных регионов, подвергающихся атакам ВСУ.

Стих Мелании Козлитиной. Видео © Telegram / «Патриот Курск»

«Тревожно и нет нам покоя, от воя сирен каждый час,

Но школа нам двери откроет, и дружно обнимется класс.

Наш первый звонок непременно для нас дошколят зазвучит.

Мы встретимся на переменах, а не укрываясь в ночи.

Мы верим, что наши солдаты границы закроют с собой,

И в школу сбегутся ребята, и в город вернётся покой», — говорится в стихотворении.

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Недавно в школе № 45 города Кемерово первоклашки отправились в «1-Z» класс. Администрация школы решила таким образом поддержать участников СВО. Расширить буквенные значения классов решили из-за большого количества детей, начавших обучение.

Обложка ©

Telegram / «Патриот Курск»

Николай Рюмин
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