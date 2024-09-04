Школьница из Курска сочинила трогательный стих, посвящённый детям из приграничья
Школьница из Курска Мелания Козлитина сочинила стихотворение «Без первого звонка». Видео, где девочка читает трогательные строчки, опубликовал телеграм-канал «Патриот Курск». Она посвятила стих детям из приграничных регионов, подвергающихся атакам ВСУ.
Стих Мелании Козлитиной. Видео © Telegram / «Патриот Курск»
«Тревожно и нет нам покоя, от воя сирен каждый час,
Но школа нам двери откроет, и дружно обнимется класс.
Наш первый звонок непременно для нас дошколят зазвучит.
Мы встретимся на переменах, а не укрываясь в ночи.
Мы верим, что наши солдаты границы закроют с собой,
И в школу сбегутся ребята, и в город вернётся покой», — говорится в стихотворении.
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Telegram / «Патриот Курск»