Кравцов: В ряде школ Курской области учебный год начнётся в смешанном формате

Некоторые школы Курской области начнут учебный год в смешанном формате, комбинируя дистанционное и очное обучение. Учащихся обеспечат необходимыми учебниками. Об этом сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Курскую область.

«В новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном. Для этого есть все необходимые ресурсы. Прежде всего это государственная информационная система «Моя школа». Также обеспечим всех школьников учебниками. В ряде школ образовательный процесс будет организован в смешанном формате», — приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.

Отмечается, что министерство постоянно находится на связи с регионами, которые предоставляют курянам пункты временного размещения. Там эвакуировавшихся школьников будут ждать в учебных заведениях уже 2 сентября. За проведением всех процедур следит координационный штаб. Детям оказывается психологическая и методическая помощь, а также предоставляется оборудование для учёбы.

Подведомственные Минпросвещения организации собрали более 10 тонн помощи, которые затем передадут эвакуированным из Курской области, добавили в ведомстве.