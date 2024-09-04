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4 сентября, 10:14

«Пусть посмотрят на себя»: В РФ поставили на место прибалтов после обвинений в незаконном вылове рыбы

Росрыболовство: РФ отвергает претензии стран Балтии и продолжит вылов рыбы

Странам Прибалтики нужно, прежде всего, посмотреть на себя, а не обвинять Россию. С таким призывом выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя обвинения стран в адрес России о незаконном рыбном промысле в Балтийском море.

«Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять», — указал Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Ранее Life.ru сообщал, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в незаконном рыбном промысле. Таким способом они добиться конкурентного преимущества и лишить Европу российской рыбы. Это может обернуться дефицитом товара и ростом цен на него в Евросоюзе (ЕС).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Split Second Stock

Дарья Нарыкова
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