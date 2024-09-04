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4 сентября, 10:45

Ушаков: Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие

Государства БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в объединении. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, объединение было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Сейчас число членов БРИКС выросло до девяти: это Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

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Напомним, 2 сентября появились сообщения о том, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Турецкое руководство решило сделать ставку на отношения с развивающимися странами на фоне забуксовавшего процесса принятия Анкары в Евросоюз. Расширение объединения могут рассмотреть на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. На заседание приглашён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Никита Осипов
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