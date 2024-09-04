Ушаков: Страны БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие

Государства БРИКС рассмотрят заявку Турции на полноформатное участие в объединении. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, объединение было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Сейчас число членов БРИКС выросло до девяти: это Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.