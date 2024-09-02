Аналитик раскрыл, почему Турция изо всех сил рвётся попасть в БРИКС
Newsweek: Заявка в БРИКС стала следствием разочарования Турции в Евросоюзе
Желание Турции вступить в БРИКС вызвано накопившимся разочарованием Анкары в Западе и Евросоюзе в частности. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего турецкого дипломата, а ныне главу стамбульского аналитического центра EDAM Синана Ульгена.
«Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает», — заявил он.
При этом Ульгена отмечает, что БРИКС лишён компонента безопасности, поэтому присоединение к объединению не должно значительно сказаться на отношениях Турции с НАТО. По крайней мере, на взаимодействие с Европейским союзом оно точно повлияет сильнее, считает руководитель EDAM.
Напомним, что сегодня появились сообщения о том, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Турецкое руководство решило сделать ставку на отношения с развивающимися странами на фоне забуксовавшего процесса принятия Анкары в Евросоюз. Ранее заявку на присоединение к организации направил Азербайджан.
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