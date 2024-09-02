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2 сентября, 19:06

Аналитик раскрыл, почему Турция изо всех сил рвётся попасть в БРИКС

Newsweek: Заявка в БРИКС стала следствием разочарования Турции в Евросоюзе

Желание Турции вступить в БРИКС вызвано накопившимся разочарованием Анкары в Западе и Евросоюзе в частности. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего турецкого дипломата, а ныне главу стамбульского аналитического центра EDAM Синана Ульгена.

«Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает»,заявил он.

При этом Ульгена отмечает, что БРИКС лишён компонента безопасности, поэтому присоединение к объединению не должно значительно сказаться на отношениях Турции с НАТО. По крайней мере, на взаимодействие с Европейским союзом оно точно повлияет сильнее, считает руководитель EDAM.

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Напомним, что сегодня появились сообщения о том, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Турецкое руководство решило сделать ставку на отношения с развивающимися странами на фоне забуксовавшего процесса принятия Анкары в Евросоюз. Ранее заявку на присоединение к организации направил Азербайджан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gergitek Gergi tavan

Юрий Лысенко
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