Аналитик раскрыл, почему Турция изо всех сил рвётся попасть в БРИКС

Желание Турции вступить в БРИКС вызвано накопившимся разочарованием Анкары в Западе и Евросоюзе в частности. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего турецкого дипломата, а ныне главу стамбульского аналитического центра EDAM Синана Ульгена.

«Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает», — заявил он.

При этом Ульгена отмечает, что БРИКС лишён компонента безопасности, поэтому присоединение к объединению не должно значительно сказаться на отношениях Турции с НАТО. По крайней мере, на взаимодействие с Европейским союзом оно точно повлияет сильнее, считает руководитель EDAM.