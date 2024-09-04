Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:40

Джонсона потребовали наказать по закону за призыв «снести» Крымский мост ракетами ATACMS

«Зов Народа» требует завести уголовное дело на Джонсона за призывы к терроризму

Движение «Зов Народа» требует ввести санкции и возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Письмо, направленное министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе МВД Владимиру Колокольцеву, есть в распоряжении Life.ru. Общественники сослались на недавний разговор политика с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Столяровым и Алексеем Кузнецовым).

«Борис Джонсон выразил поддержку идеи о предоставлении Украине ракет ATACMS с целью сноса Керченского моста. Это является явным призывом к актам терроризма и нарушением международного права», — говорится в документе.

Общественники указывают, что такие высказывания политиков несут угрозу мирному сосуществованию и безопасности граждан России. Они просят адресатов рассмотреть обращение с максимальной серьёзностью.

Политолог объяснил людоедские заявления Джонсона про Крымский мост фразой «англичанка гадит»
Политолог объяснил людоедские заявления Джонсона про Крымский мост фразой «англичанка гадит»

Напомним, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом Борис Джонсон призвал страны Запада передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования и помочь «снести» Крымский мост. Он считает, что это сможет поставить полуостров под угрозу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Николай Рюмин
  • Новости
  • Борис Джонсон
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров