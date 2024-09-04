Джонсона потребовали наказать по закону за призыв «снести» Крымский мост ракетами ATACMS
«Зов Народа» требует завести уголовное дело на Джонсона за призывы к терроризму
Движение «Зов Народа» требует ввести санкции и возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Письмо, направленное министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе МВД Владимиру Колокольцеву, есть в распоряжении Life.ru. Общественники сослались на недавний разговор политика с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Столяровым и Алексеем Кузнецовым).
«Борис Джонсон выразил поддержку идеи о предоставлении Украине ракет ATACMS с целью сноса Керченского моста. Это является явным призывом к актам терроризма и нарушением международного права», — говорится в документе.
Общественники указывают, что такие высказывания политиков несут угрозу мирному сосуществованию и безопасности граждан России. Они просят адресатов рассмотреть обращение с максимальной серьёзностью.
Напомним, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом Борис Джонсон призвал страны Запада передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования и помочь «снести» Крымский мост. Он считает, что это сможет поставить полуостров под угрозу.
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