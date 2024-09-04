Найдены свыше 500 пропавших при эвакуации жителей Курской области

В Курской области благодаря усилиям властей, волонтёров и силовиков нашли свыше 500 человек, которые пропали при вынужденной эвакуации из приграничных районов. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за самоотверженную работу», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов добавил, что в региональном отделении Российского Красного Креста работает около 70 волонтёров, они уже выдали 50 тысячам жителей продуктовые наборы, а также предметы гигиены.