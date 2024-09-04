Найдены свыше 500 пропавших при эвакуации жителей Курской области
Смирнов: Найдены свыше 500 курян, пропавших при вынужденной эвакуации
Алексей Смирнов посетил отделение Российского Красного Креста в Курске. Обложка © Telegram / gubernator_46
В Курской области благодаря усилиям властей, волонтёров и силовиков нашли свыше 500 человек, которые пропали при вынужденной эвакуации из приграничных районов. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за самоотверженную работу», — написал он в телеграм-канале.
Смирнов добавил, что в региональном отделении Российского Красного Креста работает около 70 волонтёров, они уже выдали 50 тысячам жителей продуктовые наборы, а также предметы гигиены.
Ранее Life.ru рассказывал, как волонтёры, рискуя жизнью, помогают выводить из опасной зоны жителей населённых пунктов Курской области. Только за последние дни августа отважные добровольцы вывезли более 400 человек в безопасность, эвакуируя также и домашних животных, и всё это в условиях, когда в любую минуту сверху может упасть украинский снаряд или спикировать дрон.