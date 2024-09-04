Арест Дурова разбил иллюзии релокантов о жизни на Западе, заявил эксперт

Релоканты — жалкие существа, они не поняли мир, в котором живут, и после ареста Павла Дурова их «нежно-розовые крылышки» столкнулись с суровой действительностью. С таким заявлением выступил военный эксперт и специалист по армиям НАТО Александр Артамонов в новом выпуске шоу «Дайте сказать!». Он уверен, что создатель Telegram является собирательным образом всех релоцировавшихся россиян.

Александр Артамонов про релокантов. Видео © «Дайте сказать!»

«Жалко ещё вдвойне, потому что у них есть некий потенциал. Коэффициент интеллектуальный, который не послужил их Родине в силу того, что они что-то решили. В данном случае, Павел, для меня это мега выражение, это гипербола, выражение вот этой психологии равноудалённости от всех, жизни ради самих себя, своей собственной оболочки», — отметил эксперт.

Артамонов добавил, что релоканты увидели, как их иллюзии касательно беззаботной жизни за рубежом оказались разбиты. Он отметил, что никогда не станет доверять тем, кто уехал из России. Эксперт сравнил судьбу уехавших с частью белой эмиграции начала XX века, которая, будучи представителями знатных фамилий, оказалась в совсем ином, нежели в России, положении. И сегодня отношение к релокантам в этих странах, тем более во Франции, на уровне «ниже ничего».