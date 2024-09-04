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Регион
4 сентября, 12:09

Россиянин Андрей Вдовин стал победителем Паралимпиады в забеге на 400 метров

Андрей Вдовин. Обложка © ТАСС / Zuma / Ulrik Pedersen

Андрей Вдовин. Обложка © ТАСС / Zuma / Ulrik Pedersen

Легкоатлет из России Андрей Вдовин одержал победу в забеге на 400 метров в рамках Паралимпийских игр в Париже. Он выступал в категории Т37 — для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Наш соотечественник пробежал дистанцию за 50,27 секунды. Следом за ним пришёл бразилец Бартоломеу да Силва Шавес с результатом 50,39 секунды. Третье место занял Амен Тиссауи из Туниса с показателем в 50,50 секунды.

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Недавно россиянин заполучил ещё одно золото на Паралимпийских играх в Париже. На этот раз отличился легкоатлет Хетаг Хинчагов, который стал первым в прыжках в длину. Он победил с результатом в 6,52 метра.

Николай Рюмин
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