Россиянин Андрей Вдовин стал победителем Паралимпиады в забеге на 400 метров

Легкоатлет из России Андрей Вдовин одержал победу в забеге на 400 метров в рамках Паралимпийских игр в Париже. Он выступал в категории Т37 — для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Наш соотечественник пробежал дистанцию за 50,27 секунды. Следом за ним пришёл бразилец Бартоломеу да Силва Шавес с результатом 50,39 секунды. Третье место занял Амен Тиссауи из Туниса с показателем в 50,50 секунды.