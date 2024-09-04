Прыгун в длину Хинчагов принёс России 11-е золото на Паралимпиаде в Париже
Хетаг Хинчагов. Обложка © Getty Images / Paul Miller
Сборная России завоевала ещё одно золото на Паралимпийских играх в Париже. На сей раз отличился легкоатлет Хетаг Хинчагов, который стал первым в прыжках в длину.
Хетаг Хинчагов выиграл золото в прыжках в длину на Паралимпиаде. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России
27-летний россиянин показал результат 6,52 метра и обошёл китайца Чжуна Хуанхао (6,50), а также колумбийца Хосе Лемоса Риваса (6,40). Соревнования проходили в классе T38, где выступают атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Российские спортсмены завоевали уже 42 медали на Паралимпиаде (11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых). Игры заканчиваются 8 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото на дистанции 200 метров вольным стилем. А пловец из ДНР Андрей Калина принёс России первую победу, завоевав золотую медаль на стометровке брассом.