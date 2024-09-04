Число раненных при обстреле рынка в Донецке увеличилось до шести

Число пострадавших в результате обстрела рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до шести. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия атаки ВСУ по Кировскому району Донецка. Видео © Telegram / DNR_SCKK

«Во время варварского обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли двое мужчин и одна женщина. Их анкетные данные уточняются. Ранения получили: мужчины 1984, 1985, 1994, 1996, 1998 годов рождения и женщина 1975 года рождения», — написал он в телеграм-канале.