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4 сентября, 12:30

Число раненных при обстреле рынка в Донецке увеличилось до шести

Число пострадавших в результате обстрела рынка «Сокол» в Донецке увеличилось до шести. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия атаки ВСУ по Кировскому району Донецка. Видео © Telegram / DNR_SCKK

«Во время варварского обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли двое мужчин и одна женщина. Их анкетные данные уточняются. Ранения получили: мужчины 1984, 1985, 1994, 1996, 1998 годов рождения и женщина 1975 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по рынку «Сокол» в Донецке. Изначально сообщалось о трёх погибших и пятерых пострадавших. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров.

ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранены двое мирных жителей
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, ранены двое мирных жителей
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Telegram / ДНР Онлайн

Наталья Демьянова
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