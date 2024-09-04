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4 сентября, 12:41

В Киргизии депутат Масалиев предложил коллегам поддержать РФ на фоне атак ВСУ

Исхак Масалиев. Обложка © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Исхак Масалиев. Обложка © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

На заседании высшего законодательного собрания Киргизии депутат Исхак Масалиев предложил коллегам подумать над поддержкой России на фоне продолжающегося вооружённого конфликта. Он уверен, что сегодня, когда «в областях падают бомбы, ракеты», нельзя оставаться в стороне.

«Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать», — сказал Масалиев.

Также депутат возмутился рекомендациями Нацбанка Киргизии не работать с банками РФ. Он добавил, что профильному комитету парламента республики нужно обсудить с Госдумой возможности решения этого вопроса.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Киргизии пройдут командно-штабные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024". В манёврах примут все союзники по Организации, но не Армения.

Николай Рюмин
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