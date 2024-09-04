В Киргизии депутат Масалиев предложил коллегам поддержать РФ на фоне атак ВСУ

На заседании высшего законодательного собрания Киргизии депутат Исхак Масалиев предложил коллегам подумать над поддержкой России на фоне продолжающегося вооружённого конфликта. Он уверен, что сегодня, когда «в областях падают бомбы, ракеты», нельзя оставаться в стороне.

«Там работают около миллиона наших соотечественников, я переживаю за них. К тому же мы союзники России по ОДКБ. Думаю, надо глубоко изучить вопрос и подумать, как мы можем поддержать», — сказал Масалиев.

Также депутат возмутился рекомендациями Нацбанка Киргизии не работать с банками РФ. Он добавил, что профильному комитету парламента республики нужно обсудить с Госдумой возможности решения этого вопроса.