Бросили оружие: Появилось видео, как ВС РФ обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки
МО РФ: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР
Украинские военные во время освобождения российскими бойцами Пречистовки в ДНР спасались хаотичным бегством, бросая оружие. Соответствующее видео днём в среду, 4 сентября, опубликовало Министерство обороны России.
Бегство украинских военных во время освобождения российскими бойцами Пречистовки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«Обращаем противника в бегство. При освобождении населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — отметили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что бегство ВСУ заметило подразделение БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток». По данным ведомства, украинские военные двигались в направлении Золотая Нива-Шахтёрское.
Напомним, 4 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки освободили ещё два населённых пункта в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Карловку, а бойцы группировки войск «Восток» — Пречистовку.
Telegram / Минобороны России