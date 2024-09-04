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4 сентября, 12:59

Бросили оружие: Появилось видео, как ВС РФ обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки

МО РФ: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР

Украинские военные во время освобождения российскими бойцами Пречистовки в ДНР спасались хаотичным бегством, бросая оружие. Соответствующее видео днём в среду, 4 сентября, опубликовало Министерство обороны России.

Бегство украинских военных во время освобождения российскими бойцами Пречистовки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Обращаем противника в бегство. При освобождении населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что бегство ВСУ заметило подразделение БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток». По данным ведомства, украинские военные двигались в направлении Золотая Нива-Шахтёрское.

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Напомним, 4 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки освободили ещё два населённых пункта в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Карловку, а бойцы группировки войск «Восток» — Пречистовку.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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