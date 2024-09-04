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4 сентября, 13:04

Путин: Минпромторг должен заказывать российские агрегаты для новых предприятий

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Минпромторгу стоит заказывать отечественные агрегаты для новых российских предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия морского угольного порта «Суходол» во Владивостоке по видеосвязи. Общаясь с гендиректором компании Сергеем Кропотовым, глава государства узнал об используемой на объекте инновационной технологии, ликвидирующей избыточную пыль при перевалке насыпных грузов.

Оказалось, что оно было закуплено за рубежом ещё до введения санкций Запада. Однако программное обеспечение, заверил предприниматель, сделано «простым российским парнем по фамилии Эпельбаум».

«Молодец парень с хорошей русской фамилией. Программное обеспечение — очень важная составляющая этого комплекса. Но надо подумать и Министерству промышленности, где размещать заказы подобного рода на своих собственных предприятиях», — заключил президент.

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Напомним, в рамках визита во Владивосток Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, был запущен Приморский завод пластиковых труб и горно-обогатительный комбинат «Озёрный», кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол».

Николай Рюмин
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