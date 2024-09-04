Путин: Минпромторг должен заказывать российские агрегаты для новых предприятий

Минпромторгу стоит заказывать отечественные агрегаты для новых российских предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия морского угольного порта «Суходол» во Владивостоке по видеосвязи. Общаясь с гендиректором компании Сергеем Кропотовым, глава государства узнал об используемой на объекте инновационной технологии, ликвидирующей избыточную пыль при перевалке насыпных грузов.

Оказалось, что оно было закуплено за рубежом ещё до введения санкций Запада. Однако программное обеспечение, заверил предприниматель, сделано «простым российским парнем по фамилии Эпельбаум».

«Молодец парень с хорошей русской фамилией. Программное обеспечение — очень важная составляющая этого комплекса. Но надо подумать и Министерству промышленности, где размещать заказы подобного рода на своих собственных предприятиях», — заключил президент.