В Грузии планируют создать реестр педофилов и сексуальных вымогателей
Специальная следственная служба Грузии планирует создать реестр граждан, которые осуждены за педофилию и сексуальные вымогательства. Таких людей ограничат в правах, за ними будет вестись наблюдение. С особой тщательностью станут следить за преступниками, которые находили и распространяли фото и видео из частной жизни детей.
«Специальная следственная служба создаст электронный реестр, в котором будут зарегистрированы лица, осуждённые за педофилию и сексуальные вымогательства, которых ограничат в правах, и за которыми будет вестись наблюдение», — отметили в ведомстве.
Включённым в реестр запретят жить с несовершеннолетним, приближаться менее чем на 30 метров к учебному заведению, а также работать водителями, преподавателями и медиками. Осуждённые должны будут периодически отмечаться в участке, правоохранители также будут проверять его по месту жительства.
Ранее в России появились сообщения, что Минздрав предложил внести в перечень противопоказаний к управлению автомобилем расстройства сексуального предпочтения и половой идентификации. Предполагалось, что в список включат, в частности, фетишизм, эксгибиционизм и педофилию, а сам закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Однако позже в министерстве опровергли эту информацию.
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