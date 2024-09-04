В Грузии планируют создать реестр педофилов и сексуальных вымогателей

Специальная следственная служба Грузии планирует создать реестр граждан, которые осуждены за педофилию и сексуальные вымогательства. Таких людей ограничат в правах, за ними будет вестись наблюдение. С особой тщательностью станут следить за преступниками, которые находили и распространяли фото и видео из частной жизни детей.

«Специальная следственная служба создаст электронный реестр, в котором будут зарегистрированы лица, осуждённые за педофилию и сексуальные вымогательства, которых ограничат в правах, и за которыми будет вестись наблюдение», — отметили в ведомстве.

Включённым в реестр запретят жить с несовершеннолетним, приближаться менее чем на 30 метров к учебному заведению, а также работать водителями, преподавателями и медиками. Осуждённые должны будут периодически отмечаться в участке, правоохранители также будут проверять его по месту жительства.